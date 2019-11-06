Подрядчик обещает сдать причал в Троицкой в декабре

«По темпу работы и подготовленным материалам к строительству видно, что подрядчик успевает в срок. В декабре пирс должен быть сдан в эксплуатацию, — прокомментировал увиденное И.Гапицонов.

Работы по контракту сейчас выполняет ООО «НПЦ Реставрация».

«На сегодняшний день ведется работа на верхней части причала. Установка ригелей – основных несущих металлических каркасов причала и устройство монолитной плиты причала. Останется установить ограждение, опоры освещения, швартовые и отбойные устройства», — рассказал технический директор фирмы-подрядчика Евгений Данилкин.

Пассажирский причал №65 по условиям контакта должен быть сдан в декабре 2019 года. Гарантия после ремонта составит 10 лет.