На ул.Щербака консультируют фермеров

Новая приемная Севастопольского центра сельхозкомпетенции открыта по адресу: ул.Щербака, 20. Там оказывают помощь и консультации сельхозпредприятиям, начинающим и действующим фермерам, а также владельцам личных подсобных хозяйств, решившим создать сельскохозяйственные потребительские кооперативы в Севастополе.

Помимо консультационной поддержки, центр помогает в подготовке бизнес-планов и технико-экономических обоснований, заявок на получение субсидий из федерального и регионального бюджетов. В ближайших планах — организация обучающих программ, семинаров и других мероприятий, направленных на развитие малых форм хозяйствования в аграрной отрасли региона, говорится в сообщении пресс-службы городского правительства.

График работы приемной Севастопольского центра сельхозкомпетенции: понедельник, среда, пятница, с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45.