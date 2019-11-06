Ялтинского адвоката задержали по подозрению в мошенничестве

Руководством Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в ходе встречи в одном из кафе Ялты адвокат сообщил представителю подследственного, что может повлиять на решение городского суда. Но для решения вопроса нужно 20 тысяч долларов США для передачи должностным лицам УМВД г.Ялты и судье Ялтинского городского суда.

Спустя несколько дней адвокат получил от представителя обвиняемого часть оговоренной суммы — 12,5 тысяч долларов США и был задержан бойцами спецподразделения ФСБ.

Учитывая, что задержанный, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Следствие готовится предъявить обвинение фигуранту уголовного дела, а также выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, сообщала пресс-служба Следственного комитета.