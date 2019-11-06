Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера, обвиняемого во взятке

«Согласовать отставку Нахлупина Виталия Германовича с должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым», — цитирует постановление Госсовета республики ТАСС.

Вице-премьеры Георгий Мурадов, Евгений Кабанов, Игорь Михайличенко, Юлия Жукова, Ирина Кивико переназначены на свои посты. Дмитрий Полонский, Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк не сохранили должности в новом крымском правительстве.

В.Нахлупин был заместителем председателя Совета министров Крыма с января 2016 года, с 2010 года он возглавлял комитет парламента республики по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Он курировал исполнение федеральной целевой программы по развитию Крыма. Он был арестован 18 октября 2018 по делу о взятке в размере 5 млн рублей.

В сентябре 2019 года после выборов главы республики все члены правительства сложили полномочия, продолжая исполнять обязанности до официального назначения.