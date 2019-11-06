Бюджет Севастополя приняли в первом чтении

Проект закона «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотрен на пленарном заседании заксобрания 6 ноября.

Депутаты поддержали его единогласно. Но это не окончательная версия законопроекта. Ко второму чтению в него должны внести замечания и предложения, которые поступили в рамках бюджетных слушаний 30 октября.

Срок внесения поправок установлен до 22 ноября 2019 года.

Основные параметры городского бюджета Севастополя в части доходов на 2020 год составляют 57,7 млрд рублей, на 2021 год — 50,3 млрд рублей, 2022 год — 55,2 млрд рублей, расходов — 61,1 млрд рублей, 53,6 млрд рублей и 59,4 млрд рублей соответственно.