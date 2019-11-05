Вместо старой котельной построят новую

Котельную, встроенную в здание на проспекте Нахимова, 13, заменят на новую. Работы можно проводить в отопительный сезон без ущерба для отопления.

Об этом «Севастопольской газете» сообщила директор по развитию и реализации государственных программ ГУПС «Севтеплоэнерго» Татьяна Фахргалиева.

Проект реализуется в рамках Федеральной целевой программы департаментом капитального строительства. Сейчас на котельную запитано несколько домов, в том числе Художественный музей, но есть и дополнительные на перспективу, что должно быть учтено при проектировании.

— В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по пр.Нахимова, 13», — пояснила Т.Фахргалиева. — Заказчиком работ является ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Подряд на исполнение проектно-изыскательских работ на сумму 4,38 млн рублей в результате проведенного в августе 2019 года конкурса выиграло ООО «КПС».

Строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год, причем они могут быть начаты даже в отопительный сезон.

— Если проект будет готов, можно приступать к строительству в феврале или в марте. Интересов потребителей мы не нарушим, — говорит Т.Фахргалиева.