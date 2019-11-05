Туристы потеряли девочку по дороге на Золотой пляж

Группа отдыхающих из Подмосковья на Большой Севастопольской тропе не заметила, как один их ребенок из шести потерялся.

В понедельник, 4 ноября, в 15.33 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях от диспетчера Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты была передана информация о пропаже ребенка. Сообщалось, что группа отдыхающих (пятеро взрослых и шестеро детей), прибывшая из города Королев Московской области, совершала пеший переход по Большой Севастопольской тропе в сторону Золотого пляжа. На одном из участков туристы остановились на отдых и заметили отсутствие 9-летней девочки. Самостоятельно обнаружить ребенка взрослые не смогли и обратились за помощью.

В поисках участвовали сотрудники аварийно-спасательной части Специализированного отряда чрезвычайного ведомства, волонтеры общественного объединения «Лиза Алерт», кинологического отряда «Вектор» и казаки.

Девочку нашли по подсказке туристов и передали родителям. В медицинской и психологической помощи она не нуждалась, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.