Территория «Скал Ласпи» увеличится

Площадь памятника природы регионального значения — заповедное урочище «Скалы Ласпи» хотят увеличить в три раза. Извещение об этом опубликовано на официальном сайте правительства Севастополя.

Для этого Главное управление природных ресурсов проводит консультации по проекту постановления правительства города о внесении изменений в паспорт памятника природы регионального значения «Заповедное урочище «Скалы Ласпи». Предложено зафиксировать площадь охранной зоны природного памятника 54,875 га, что втрое превышает первоначально установленный размер охранной зоны согласно постановлению правительства от 2016 года (18,43 га).

Интересно, что в предлагаемой редакции уменьшение охранной зоны не допускается ни при каких условиях.

Оговаривается и установление дополнительных ограничений использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны. Так, прежний запрет разжигания костров на территории охранной зоны предлагается дополнить запретом на «оборудование мест отдыха, установку туристских стоянок и лагерей, использование открытого огня, занятия альпинизмом и скалолазанием».

Напомним, что урочище «Скалы Ласпи» граничит с особо охраняемой природной территорией (ООПТ) «Ласпи».

В марте 2018 года депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов предлагал провести комплексное экологическое обследование смежных с ООПТ «Ласпи» территорий и рассмотреть возможность создания в городе Севастополе национального парка федерального значения «Южнобережный».