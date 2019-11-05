Просят в центр города не ездить

Ремонт улицы Большая Морская вступил в активную фазу. С 5 ноября сеткой огородили тротуар с нечетной стороны, ведется демонтаж тротуарной плитки. К концу недели закроют крайнюю левую полосу движения.

По словам заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова, снятая плитка будет складирована в ГБУ «Парки и скверы» и потом использована при благоустройстве дворовых территорий. После тротуарной плитки начнется снятие бордюров и вскрытие сетей коммуникаций.

В.Базаров также проанонсировал закрытие с 8-9 ноября левой полосы движения на главной улице города.

— С 7 ноября начнут наносить временную разметку и выставлять ограждение. Правая полоса, предназначенная для общественного транспорта, будет открыта для движения всех транспортных средств, — пояснил замгубернатора. — А вот левая полоса, которая фактически является парковочной, до конца реконструкции улицы будет закрыта.

— Чтобы снизить негативные последствия от закрытия левой полосы, на всех прилегающих улицах, где сегодня парковка запрещена, эти ограничения будут сняты. Речь идет об улицах Суворова, Одесская (район Центрального рынка), спуск Шестакова, — продолжил В.Базаров.

На ул.Маяковского вводится одностороннее движение по направлению к Артбухте и парковаться можно по обеим сторонам дороги. Парковку разрешили и на ул.Партизанской в районе Центрального рынка.

Кроме закрытия левой полосы на Большой Морской, закроют круговое движение по площади Лазарева: не будет проезда со стороны ЦКБ «Черноморец». Чтобы попасть на площадь со спуска Шестакова, В.Базаров посоветовал ездить в объезд через центральный холм и улицу Ленина.

Он попросил водителей избегать, по возможности, заездов в центр города, напомнив, что эти неудобства не вечны, а до конца апреля.

На вопрос, как будут обеспечиваться санитарно-бытовые условия для строителей, которые будут жить в стройгородках на площади Ушакова и площади Лазарева, В.Базаров пообещал, что для них обязательно выставят мобильные туалеты.

— По углам ходить не будут, — заверил замгубернатора.