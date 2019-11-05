Опять ищут подрядчика на строительство очистных «Южные»

Первоначальная цена этого контракта 6,721 млрд рублей. Финансировать реконструкцию будут из собственного бюджета Севастополя и за средства федеральной субсидии, выделенной в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», сообщает RosTender.info.

Победителю тендера отведут два месяца на подготовку, после чего он должен будет приступить к строительным работам.

В 2020 году подрядчику по плану предстоит построить сливную станцию, трансформаторную подстанцию и здания станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 125 тысяч кубометров в сутки.

В 2021 году необходимо возвести здание механического обезвоживания и сушки осадка, канализационно-насосные станции КНС-1 и КНС-2, а также построить глубоководный выпуск сточных вод, а в 2022 году — внутриплощадные инженерные сети и дороги.

Предложения от участников тендера принимаются до 18 ноября, в этот же конкурсная комиссия рассмотрит их и выберет лучшее.

Проект восстановления очистных был разработан АО «РТ-ЭКОС». Заказчиком работ выступает Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства.

Ранее контракт на реконструкцию очистных был заключен с НПП «Биотехпрогресс». Но строительство остановили весной 2018 года из-за того, что аванс в два миллиарда рублей оказался на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, на основании которого в октябре 2019 года арестовали бывшего главу Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова.