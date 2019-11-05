Очередного чиновника для Севастополя нашли на Камчатке

Д.Профатилов — лауреат конкурса «Лучший государственный служащий Камчатского края-2018», автор и соавтор более 20 научных публикаций в российских и зарубежных журналах по темам инновационной экономики, оценки инвестиционного потенциала региона и реализации инновационных проектов.

Элимдар Ахтемов, постоянно руководящий департаментом в периоды частых смен первого лица, продолжит работу в должности зама.

Справка

Денис Александрович Профатилов родился 10 июня 1988 года в г.Воркута. Закончил «Хакасский государственный университет им.Катанова по специальности «Финансы и кредит», а также аспирантуру «Российской государственной академии интеллектуальной собственности». Прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программам «Государственное и муниципальное управление» и «Развитие региональных команд».

Работал заместителем руководителя, начальником отдела промышленной политики в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатского края, заместителем начальника отдела промышленной политики в Министерстве экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края.

Участвовал в создании и развитии специальных экономических режимов в Камчатском крае: ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток, курировал создание двух индустриальных парков в регионе, участвовал в создании и курировал деятельность Центра кластерного развития и Центра поддержки экспорта на Камчатке, отвечал за реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъекте.

Женат, воспитывает сына.