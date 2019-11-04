Астрономию нужно популяризировать и финансировать

«Севастопольскай газета» с интересом наблюдает за деятельностью сотрудника Крымской астрофизической обсерватории и убежденного популяризатора этой науки Сергея Назарова. Его лекции по астрономии скучными уж точно не назовешь, их с удовольствием слушают и младшие школьники и люди взрослые.

Напомним, до недавнего времени астрономию не преподавали в российских школах. Правда, в 2017 году Министерство образования попыталось исправить эту явную недоработку, предоставив школам право самостоятельно принять решение о включении астрономии в школьное расписание, взяв за ориентир фактическую готовность школы к качественному преподаванию этого предмета. И пока каждая школа решает этот вопрос конкретно для себя, такие энтузиасты, как С.Назаров, по доброй воле взвалили на себя нелегкий груз просветительства.

И это не пустые фразы. По словам С.Назарова, несмотря на наличие различных отечественных фондов, раздающих научные гранты, на фундаментальную науку выделяется гораздо меньше средств, чем на инжиниринг. А на цели популяризации науки практически не выделяется ничего. При этом участие в международных грантах крымских ученых по известным причинам затруднено априори.

Между тем, наряду с другими науками, фундаментальная астрономия нуждается в финансировании. В качестве неоспоримого аргумента С.Назаров привел недавно сделанную первую фотографию черной дыры и объяснил, как именно это удалось сделать.

— Это фактически преобразование радионаблюдений в оптическую картину. Изначально первый снимок черной дыры попытались сделать российским космическом аппаратом «Радиоастрон». Он работает в режиме интерферометра, то есть в режиме одной большой базы с наземными радиоантеннами. Там можно было наблюдать очень мелкие детали в радиодиапазоне, в том числе как черная дыра отбрасывает тень на какой-нибудь светлый фон. Но увидеть черную дыру не смогли, потому что газ, летающий вокруг нее, размывал картину. Тогда придумали проект «Миллиметрон». Теоретики подсчитали, что в миллиметровом диапазоне размытие должно быть меньше, что позволит сделать картинку более резкой. Но поскольку «Миллиметрон» будет запущен в конце 20-х — начале 30-х годов, ученые придумали и сделали сеть из миллиметровых радиотелескопов по всей планете. Разрешения детализации этой сети хватило, чтобы увидеть черную дыру в галактике М87, — объяснил С.Назаров.