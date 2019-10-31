Закроют стоянку из-за Дня народного единства

С 1 по 6 ноября департамент транспорта Севастополя вводит временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на пл.Нахимова.

Исключение сделано для автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников концерта, посвященного Дню народного единства, который намечено провести 4 ноября.

Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

А в четверг, 7 ноября, с 12.00 до 12.30 на ул.Ленина, пр.Нахимова и пл.Лазарева вводится временное ограничение движения всех видов транспортных средств из-за демонстрации и митинга, посвященных 102 годовщине Октябрьской революции.