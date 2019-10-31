За воду из крана придется платить по повышенному тарифу

С 1 января 2020 года ГУПС «Водоканал» будет применять повышающий коэффициент к нормативу потребления водоснабжения, если у потребителя нет водомера или он вышел из строя.

Вам начислят сумму за услугу водоснабжения, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5, в следующих случаях.

1. Повышающий коэффициент может быть применен за использование воды при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) счетчика холодной воды.

2. В случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета воды или истечения срока его эксплуатации.

3. При недопуске двух и более раз в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение представителя водоканала для проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, проверки достоверности представленных сведений о показаниях этих приборов и при условии составления представителем водоканала акта об отказе в допуске к прибору учета.