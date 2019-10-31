Канализацию построят за федеральные средства

Об этом сообщил заместитель губернатора Денис Солодовников. По его информации, вопрос был решен на встрече с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком 28 октября.

— У нас будет разрабатываться программа по комплексной реконструкции и ремонту всей городской, в том числе ливневой, канализации. Позавчера было совещание у Дмитрия Николаевича Козака. Отдельно будет этот проект финансироваться: он будет комплексный, на весь город за счет федерального бюджета, — рассказал Д.Солодовников.

Директор Департамента финансов Владимир Штоп, в свою очередь, сообщил, что в 2020 году на ремонт водоснабжения и водоотведения, в том числе и ливневок, предусмотрено 1,6 млрд рублей.

Схему ливневой канализации с 10 локальными очистными сооружениями два месяца назад выложили на сайте городского правительства. Ее выполнила фирма ООО «Авиакомпания «Авиамониторинг» из Казани почти за 5 млн рублей, специализирующаяся на строительстве аэродромов и малой авиации. Специалисты общества почти год изучали интенсивность дождей в Севастополе. Новая система магистральных коллекторов и ЛОК должна быть построена в городе до 2035 года. На нее понадобится 18 млрд рублей.

Пока документ «Об утверждении схемы ливневой канализации Севастополя на период до 2035 года» не принят правительством города. Как поясняют чиновники, из-за длительных согласований со структурными подразделениями исполнительной власти.