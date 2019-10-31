Рыбака на надувной лодке унесло в море

Крымские спасатели пешком и с помощью вертолета ищут пропавшего рыбака, которого унесло в море в районе Алушты.

В среду, 30 октября в 12.50 на пульт оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым поступило сообщение, что в районе санатория «Эврика» городского округа Алушта на надувной лодке рыбака уносит в открытое море при волнении в три балла и силе северного ветра до 7 м/с.

Предварительно на место происшествия вышел катер ЮМС-600 с водолазами-спасателями на борту. Три часа поисков не принесли результата., поэтому было принято решение задействовать в спасательных работах авиацию.

Вертолет Ми-8 поднялся в небо утром 31 октября для обследования надводной территории. На его бору группа по беспарашютному десантированию отряда ««КРЫМ-СПАС». Уже обследована акватория от Аю-Дага, с.Морское и до нейтральных вод. Но рыбака обнаружить не удалось.

Поиски по береговой линии также продолжаются, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.