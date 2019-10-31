Призерам Всероссийских олимпиад выплатят по 50 тысяч рублей

Учащиеся севастопольских школ, ставшие призерами заключительного этапа Всероссийских предметных олимпиад в 2018-2019 году, подучат единоразовое денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.

Постановление об этом принято на заседании правительства 31 октября.

Как сообщила и.о.директора департамента образования Елена Богомолова, ранее такого рода поощрения осуществлялось приказом департамента.

— Это выгладело следующим образом — покупались ноутбуки и выдавались призерам заключительного этапа Всероссийских олимпиад. На сегодняшний день это будет денежный эквивалет в сумме 50 тысяч рублей, — сказала Е.Богомолова. Она также пояснила, что речь идет о 5 учащихся, которые в прошлом учебном году стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.