Общественность города внесла предложения в бюджет следующего года

Публичные слушания по главному финансовому документу Севастополя состоялись в зале заседаний Законодательного собрания 30 октября. Обсудить проект городского бюджета пришло в два раза больше представителей общественности, чем год назад.

Участие в обсуждении проекта закона о бюджете Севастополя на 2020 год и плановый период 2021-го и 2022 года приняли депутаты севастопольского парламента, заместители губернатора Севастополя, сотрудники городских департаментов, представители муниципалитетов, общественности.

— Заявку на участие в публичных слушаниях подали 25 физических лиц и 6 юридических лиц. Заявку на выступление по предмету публичных слушаний подали два юридических лица и пять физических лиц, — сообщил председатель заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Основной докладчик по вопросу, директор Департамента финансов правительства Севастополя Владимир Штоп рассказал об основных параметрах бюджета на 2020 год, особенно отметив, что 10,7 млрд рублей заложено на зарплату бюджетникам (и это на 14% больше, чем в 2019 году), а социальные выплаты вырастут до 4,5 млрд рублей (что на 33% больше параметров уходящего года).

— Доходная часть бюджета по сравнению с уточненным планом на текущий год вырастет более чем на 12 млрд рублей (или на 26,6%), а расходная — почти на 9,5 млрд рублей (или 18,3%). Бюджет можно разделить на два основных блока: текущие и капитальные расходы. В 2020 году на текущие расходы планируется направить более 31 миллиарда рублей. Это на три миллиарда больше, чем в бюджете 2019 года. Традиционно значительную долю в текущих расходах составляют социально значимые: заработная плата с начислениями, социальные выплаты гражданам, пособия, компенсации, предоставление льгот и субсидий отдельным категориям населения, расходы на обязательное медицинское страхование. Для достижения целей развития города Севастополя в материально-техническом обеспечении и доведения инфраструктурных показателей до средних по Российской Федерации расходы капитального характера на 2020 год сформированы в объеме 29,9 млрд рублей (49% от общей доли бюджета), — рассказал В.Штоп.

«Расходы капитального характера» — это, в основном, затраты на строительство и ремонты крупных объектов по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». В их числе учреждения медицинского кластера на Фиолентовском шоссе, несколько крупных автомобильных артерий, КОС «Южные», парк на мысе Хрустальном и так далее. Гераклейская рокада, при этом, в список объектов, планируемых к реализации, не входит — ее сооружение все еще обсуждается на самом высоком уровне. К тому же, как пояснил замгубернатора Денис Солодовников, эту объездную дорогу необходимо вписать в генплан, чего, вероятно, пока не сделано.

В 2020 году на образование запланировано потратить 11 млрд рублей, на здравоохранение — семь миллиардов. Дорожный фонд Севастополя также составит более 11 млрд рублей. По программам благоустройства города и жилого фонда целевые средства из бюджета города Москвы на 2020 год заложены в объеме более 8 млрд рублей.

В.Штоп отметил, что хоть на все три предстоящих года бюджет Севастополя остается дотационным и дефицитным, госдолга у города нет, а собственные доходы, по прогнозу, неумолимо прирастают ежегодно, в среднем, на 8%.

Присутствующие живо интересовались перспективами строительства медицинских и социальных объектов, развития транспортной сети, качеством услуг в различных сферах, запланированными суммами поддержки предпринимателей, сельхозпроизводителей и общественных организаций. Кроме того, за три часа бюджетных слушаний поднимались вопросы безопасности дорожного движения, перспектив строительства глобальной канализационной системы города, новых ООПТ (особо охраняемых природных территорий), обеспечения квартирами детей-сирот, доступности лекарств, газификации сёл, обновления парка ПАО «Севэлектроавтотранс» и, даже, совершенствования системы ЕГКС.

Председатель Законодательного собрания Севастополя В.Немцев объявил по итогам слушаний, что все предложения будут резюмированы в итоговом заключении. Оно будет направлено врио губернатора и в постоянную комиссию Законодательного собрания по бюджету — для дальнейшей работы, а также размещено на сайте заксобрания.

Напомним, ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что работа над бюджетом Севастополя на 2020-2022 годы должна быть завершена до конца ноября. Второе, окончательное рассмотрение документа депутатами заксобрания пройдет 26 ноября.