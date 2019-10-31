Обещанного Экспертного совета по Большой Морской так и не создали

Экспертный совет по реконструкции улицы Большая Морская, о необходимости которого заявил председатель Севастопольского союза архитекторов Сергей Комаров в ходе общественных обсуждений 1 октября, так и не был создан. Даже вопреки поддержки данной идеи врио губернатора города Михаилом Развожаевым.

Руководство Снвастополя ограничилось созданием Наблюдательного совета, с участием в нем представителей различных общественных городских организаций.

По словам С.Комарова, Наблюдательного совета совершенно недостаточно, поскольку изначально речь шла о качественно ином органе. Экспертный совет должен экспертировать проектные решения и обнаруживать профессиональные ошибки.

— Надо было начать именно с Экспертного совета, а уже после доводить принятые решения до обсуждения с Наблюдательным советом. Это было бы правильно, — пояснил свою позицию С.Комаров. Он также выразил удивление по поводу принципа формирования Наблюдательного совета, в состав которого вошел всего один местный архитектор. И это притом, что сам С.Комаров написал заявление первым, и был поддержан коллегами по союзу. Увы, без должного результата.

По информации С.Комарова, вопреки данным М.Развожаевым обещаниям, добиться доработки проекта, этого фактически сделано не было. По крайней мере, в доработанном виде документ, по которому теперь предстоит проводить работы, так толком никто из общественников и не видел. Таким образом, у горожан нет понимания, что все-таки было доработано и исправлено.

Между тем, члены Наблюдательного совета согласились с прадложенным москвичами решением, и реконструкция Большой Морской началась.