Для парка Победы нужно составить правильное техзадание

Парк Победы реконструируют не комплексно, а точечно. На это «Севастопольской газете» посетовал председатель севастопольского Союза архитекторов Сергей Комаров. По его словам, продолжающаяся реконструкция парка ведется без комплексного подхода, а методом принятия локальных решений.

Проект реконструкции сейчас делает подведомственное учреждение Департамента архитектуры и градостроительства — «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», специалисты которого вместо разработки общей концепции сосредоточились на проектных решения по результатам обращений спортсменов и молодежи города.

— По парку Победы необходимо начинать даже не с концепции, а с разработки технического задания, которое они как-то составили сами, вопреки правилу, что техзадание должен составлять заказчик, — уверен С.Комаров.

Изучив существующее техзадание по парку Победы, председатель Союза архитекторов предложил серию замечаний, смысл которых в первую очередь сводится к выделению функциональных зон всей территории: пляжной, существующей и планируемой застройки, мемориальной, физкультурно-оздоровительной, зоны тихого отдыха и прогулок, культурно-массовых мероприятий, зоны культурно-просветительской тематики, детского отдыха, хозяйственной зоны и зон обслуживания, парковых объектов, секторов обслуживания посетителей, транзитных зон к пляжу и прилегающих объектов.

В Союзе архитекторов также считают необходимым разработать схему транспортно-пешеходных связей, с учетом обслуживания посетителей внутрипарковым транспортом.

Кроме того, проектировщикам рекомендовано рассчитать баланс территории в процентном соотношении с учетом основных функциональных зон, зеленых насаждений, а также аллей и дорожек, включая фонтаны.

Отреагируют ли проектировщики на предложенные местными экспертами корректировки, покажет время.

Напомним, что в результате обсуждения на архитектурно-художественном совете в конце октября проектировщикам было предложено написать новое техническое задание, утвердить его, отдать в разработку, а затем вернуться к обсуждению.