Военные проложат водопровод в Перевальное

В Крым прибыли военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, с целью прокладки 20 километров полевого магистрального водопровода для обеспечения водоснабжения соединений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

Для выполнения поставленной задачи более 50 единиц специальной военной техники и порядка 150 военнослужащих совершили марш из пункта постоянной дислокации в Крым.

В настоящее время трубопроводчики разбивают полевой лагерь и проводят рекогносцировку на местности. В соответствие с планом на прокладку 20 километров трубопровода потребуется 10 суток.

Источником воды выбрано Балановское водохранилище Белогорского района Крыма. Потребителем воды станут объекты инфраструктуры поселка Перевальное и отдельной бригада береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

Работы проводятся с целью покрытия объемов потребления воды для поддержания жизнедеятельности населения поселка и дислоцированных в нем подразделений постоянной боевой готовности, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.