Школы покера и букмекерские конторы были подпольными казино

В Крыму и в Севастополе пресечена деятельность сети незаконных игровых залов, доход которых превышал миллиард рублей.

Следственным комитетом РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено и расследуется восемь уголовных дел о незаконной организации и проведении азартных игр.

Установлено, что на территории 11 районов Крыма действовали в открытом доступе 14 залов, в которых под видом спортивных ставок предоставлялись услуги азартных игр.

Спецмероприятия по пресечению незаконной игровой деятельности проводились Следственным комитетом во взаимодействии с коллегами из ФСБ и МВД одновременно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске, а также в поселке Черноморское. В игровых залах, жилых и офисных помещениях обнаружено свыше 340 единиц оборудования: компьютеры со специальным программным обеспечением и игровые терминалы. Кроме того, изъяты свыше трех миллионов рублей и документация, имеющая доказательственное значение для уголовных дел. По предварительной информации, незаконный доход нелегальных казино превысил миллиард рублей.

В Севастополе расследуются уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр под видом обучения граждан игре в покер в помещениях на улицах Вакуленчука и 4-ой Бастионной, сообщила пресс-служба Следственного комитета.