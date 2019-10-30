Ночь искусств начнется в 15.00, а закончится в 22.00

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Севастополе 3 ноября. Музеи, театры, библиотеки и другие культурные учреждения города готовят для детей и взрослых разнообразные увлекательные мероприятия.

В Севастопольском театре юного зрителя «Ночь искусств-2019» начнется в детское время — с 15.00. Для зрителей будут организованы тематические станции, на которых художники, костюмеры, бутафоры и гримеры театра расскажут и покажут, как они творят театральное волшебство. Каждый участник сможет попробовать себя в роли актера: артисты СевТЮЗа проведут интерактивные уроки актерского мастерства, вокала и пантомимы.

И Севастопольский военно-исторический музей-заповедник (Панорама) решил начать мероприятия пораньше. В 15.00 в выставочно-культурном центре (бывший кинотеатр «Украина») откроется выставка картин членов Союза художников России Валерия и Виталия Либа «Под небом Севастополя».

В 16.00 начнутся театрализованная игровая программа для детей и взрослых«Мы поставим сказку сами!», мастер-класс по изготовлению и украшению театральных масок — интерактивная площадка «Маски-раскраски», откроется фотозона, где каждый посетитель сможет сделать фотографию на память в исторических костюмах в специально отведенном декорированном пространстве, лекция-экскурсия «История одного экспоната».

В 18.00 приглашают на вечер-встречу с заслуженным артистом Республики Крым, актером театра им.Лавренева Ильей Домбровским, в 19.00 — на кнцерт камерного хора «Таврический благовест», в 20.30 — на показ записи спектакля «Смута» Государственного академического Малого театра России в рамках проекта «Театральная Россия».

С 18.00 до 20.00 будет организовано бесплатное посещение объектов музея: Панорамы на Историческом бульваре и Оборонительной башни Корниловского бастиона на Малаховом кургане.

С 18.00 до 23.00 свои двери для любителей прекрасного откроет Севастопольский художественный музей им.Крошицкого (мероприятия будут проходить на втором этаже кинотеатра «Москва» (проспект Генерала Острякова, 70).

Для гостей организуют тематические экскурсии по постоянной экспозиции музея, а также проведут экскурсии «Русская народная игрушка в собрании СХМ», которые завершатся мастер-классами по изготовлению игрушек, а также классами «Найди свой цвет в шедеврах» и «Цветы лета».

В 19.00 в Малом зале кинотеатра «Москва» будет демонстрироваться художественный фильм итальянского режиссера Эмануэле Имбуччи «Микеланджело. Бесконечность: застывшие во времени» (2018).

После состоится творческая встреча с современными местными художниками, авторами картин-реплик из постоянной экспозиции музея.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» всех приглашает в гости с 18.00 до 22.00. На территории будут работать музейные площадки, посвященные античной и византийской истории, временная выставка «Полевой дневник. Археологические исследования 2014-2018 годов в Херсонесе и его округе».

В малом зале Византийской экспозиции начнет работу временная выставка «Цвет внутри».

В 18.30 в Античном театре состоится открытие выставки «Театр в Херсонесе: история, изучение, современная жизнь» и выступят детские эстрадные коллективы города.

Свои двери откроет сад миниатюр, в котором в эту ночь оживет история средневековья. Атмосферу праздника истории создадут музыканты, которые исполнят на средневековых инструментах традиционные для того времени композиции.

В течение вечера в Византийском дворике будет транслироваться многосерийный фильм «Тайны Херсонеса», а участники фестиваля «Вдохновение Корсуни» покажут там свои живописные полотна.

В Ночь искусств во Дворце культуры рыбаков с 19.00 до 21.00 пройдут выставки фоторабот, рисунков и вечер романса. Театральное пространство приглашает в «Театр им.Кукол» на «Путешествие в сказку».

Справка

Ночь искусств — ежегодная культурно-образовательная акция, объединяющая все направления искусства, является продолжением акций «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки».

«Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» и проводится в ноябре. Основная цель акции — предоставить всем желающим возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и познакомиться с культурным пространством России.

Впервые «Ночь искусств» была проведена в Москве в 2013 году.