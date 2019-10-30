Нелегальным казино руководила женщина

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории города был установлен факт проведения незаконных азартных игр.

Полицейские совместно с сотрудниками Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения задержали 33-летнюю местную жительницу, которая занималась незаконной организацией и проведением азартных игр.

В арендованном помещении цокольного этажа гостиницы дама устроила нелегальный игорный клуб с соблюдением условий конспирации. На момент внезапной проверки правоохранителями в подпольном казино находились игроки, администратор проводила азартные игры и принимала денежные средства, о чем свидетельствуют записи с именами и кредитами, найденные сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.