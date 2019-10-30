На вокзале Симферополя задержали мужчину с наркотиками и револьвером

У подозрительного мужчины, остановленного полицией для проверки документов, изъяты пакет с «солью» и револьвер.

Наряд патрульно-постовой службы полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте при выполнении патрулирования прилегающей к железнодорожному вокзалу Симферополя территории остановил для проверки документов мужчину. Пока стражи порядка изучали паспорт, служебно-розыскная собака по кличке Солярис, специализирующаяся на поиск наркотических средств, подала кинологу условный сигнал. В ходе досмотра у 33-летнего жителя Севастополя был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом.

Кроме переданного для анализа экспертам вещества, оказавшегося впоследствии «солью» (N-метилэфедрон), у мужчины был изъят револьвер CZ Alfa использующий для стрельбы патроны системы Флобера. Специалисты сделали вывод, что к огнестрельному оружию он не относится, так как создан предприятием изготовителем только для развлечения и тренировок и не предназначен для поражения цели.

В данный момент севастополец задержан. В отношении ранее несудимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.