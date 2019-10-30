На площади Ластовой по ночам укладывают асфальт

До конца недели на ул.Надеждинцев и на пл.Ластовая в ночное время проводятся работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Дорожные работы проводятся с 22.00 до 6.00 в связи с интенсивным трафиком пешеходов и общественного транспорта в этом районе. После завершения работ на этом участке подрядная организация ООО «Сибирская транспортная компания» перейдет на улицы Корабельная, Рабочая, Комсомольская и Перекопская.

Ремонт семи улиц на Корабельной стороне общей протяженностью около 3 км за 55,9 млн рублей. выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и должен быть завершен до конца 2019 года.