Эволюция остановок, или Как не поломать ноги, выходя из общественного транспорта

В течение последних пяти лет правительство города в лице департамента транспорта и сопутствующих служб благоустраивали для горожан остановки общественного транспорта. Функциональность и дизайн остановочных конструкций многократно обсуждали со специалистами и городской общественностью. Начальники департамента транспорта были щедры на обещания и заявления. Некоторые были выполнены, но большинство так и осталось нереализованными и переходили в наследство новым руководителям транспортного департамента.

Напомним, что обещали бывшие чиновники от транспорта.

«Для повышения комфортности публичного транспорта в ближайшее время планируется закупить новые остановочные павильоны».

«Первым этапом станет не замена, а установка остановочных павильонов там, где их раньше не было».

«Совместно с Департаментом архитектуры мы прорабатываем архитектурные формы для того, чтобы иметь более симпатичные и удобные остановочные павильоны, они должны быть выполнены в едином ключе».

Справедливости ради следует отметить, что бурная работа проводилась, проводится и, кажется, никогда не закончится. А что же в голом остатке? Журналисты «Севастопольской газеты» в очередной раз попытались разобраться, как за пять лет изменились севастопольские остановки, насколько они комфортны и безопасны для пассажиров.

По данным департамента транспорта на конец сентября, в Севастополе насчитывается 767 остановочных пунктов общественного транспорта. Оснащено остановочными павильонами 670. Из них 376 павильонов с истекшим сроком эксплуатации. Умных остановок — 96. В 2019 году предусматривается замена 46 остановочных пунктов.

Безопасность превыше всего

Пешеходам небезопасно не только переходить дорогу, но и находиться рядом с проезжей частью. Аварии с наибольшим количеством жертв происходят именно на остановках общественного транспорта.

К сожалению, в Севастополе нет остановок, где существуют защитные меры от подобных трагических ситуаций. Кроме того, многие из них обустроены без подъездного кармана, а на площадке, где люди выходят из транспорта, растут деревья и размещены декоративные решетки и бордюры возле насаждений расположены выше или ниже уровня основного асфальта, например, как на остановке на пл.Ушакова возле библиотеки им.Л.Толстого.

«Это еще светло и не час пик, пассажиров не много, — жалуется жительница, пользующаяся услугами электротранспорта. — Я здесь недалеко работаю и регулярно выхожу на этой остановке. Как-то раз упала. Здесь немудрено все ноги переломать».

«Севастопольская газета» направила информационный запрос в департамент транспорта и поинтересовалась, соблюдены ли на остановках правила безопасности граждан и в связи с участившимися ДТП предусмотрен ли монтаж на них защитных препятствий: столбиков или бетонных полусфер?

Из департамента прислали ответ, что «обустройство новых посадочных площадок выполняется в соответствии со всеми требованиями нормативной документации, а в перечне аварийно-опасных участков дорог отсутствуют места, расположенные вблизи остановок городского транспорта».

Заметим, что 13 сентября 2019 года проект городского правительства «Об утверждении норматива оборудования остановочных пунктов Севастополя остановочными павильонами» получил отрицательное экспертное заключение. Это подтверждает нашу догадку, что разрабатываемые департаментом транспорта нормативные акты не соответствуют требованиям, в том числе и безопасности.

Доступная среда

На одном из обсуждений транспортной части реконструкции ул.Большая Морская глава «Школы садоводов Сады Гераклеи» Наталья Подтоптанная выступила в защиту инвалидов. Она сетовала на недисциплинированность водителей и страх перед пешеходными переходами, а также на то, что в городе мало чего сделано для людей с ограниченными возможностями. «Пандусы, размещенные на пешеходных переходах и остановках, чересчур узкие и не соответствуют стандартам. Поэтому, как и прежде, севастопольские инвалиды должны оставаться дома», — возмущалась общественница.

Но по информации департамента, при проведении работ по капитальному ремонту улиц на всех остановочных павильонах городского транспорта выполняются мероприятия по обустройству доступной средой маломобильных групп населения. Тем не менее, найти остановку, где инвалид-колясочник без чьей-либо помощи смог бы войти или выйти из транспорта почти невозможно.

В то же время севастопольцы не забыли щедрые обещания, которые пару лет назад раздавало правительство во время обсуждений «умных остановок». Тогда предполагалось оснастить остановки системами звукового оповещения инвалидов по зрению о прибывающих маршрутах, а также информировать водителей общественного транспорта о нахождении на остановке людей с ограниченными возможностями здоровья. Пока же остановки оснастили орущими динамиками с рекламой.

Павильоны вне закона

В Севастополе 73 остановки с павильонами, которые являются капитальными объектами. Разрешения на их возведение выдавались еще при Украине. Сейчас эти остановки, по словам представителей департамента транспорта, не соответствуют российским требованиям к остановочным павильонам.

«После истечения срока аренды земельного участка под автопавильонами будет принято решение о демонтаже этих капитальных объектов», — заверил газету и.о.руководителя департамента транспорта Евгений Исаков.

В едином ключе

Заявления, когда-то сделанные бывшим главой департамента транспорта Игорем Титовым, что остановочные павильоны должны быть удобными, эстетически привлекательными и выполненными в одном ключе, как-то с трудом находят свое подтверждение в реальной жизни. Особенно неряшливый вид имеют даже не остановки, на которых элементарно нет никаких конструкций, а другие, на которых установили не один остановочный павильон, а два или три, как на остановке пл.Восставших или ул.Очаковцев. Или остановки, где по-соседству к старой конструкции с разрушенными и облупленными скамейками прилепили новый павильон и скамейки, как на остановке «Ул.Адмирала Октябрьского» на ул.Новороссийской. По этим скамейкам на остановках теперь можно изучать историю города — советский период, украинский, российский. Также в некоторых районах (например, в районе дальних Остряков) были установлены не новые остановочные конструкции, а наскоро отремонтированные б/у.

По словам И.Титова, в свое время комментировавшего эту ситуацию, «б/у конструкции там установлены временно». До сих пор ничего не изменилось. Все-таки нет ничего более постоянного, чем временное.

Не по-хозяйски

По центральному кольцу остановки в основном выглядят удовлетворительно, но стоит отъехать в отдаленные районы, в глаза бросаются грязные, уродливые и неухоженные остановочные пункты: разбиты и разрисованы стекла и скамейки, на столбах и опорах капитальных строений расклеена несанкционированная реклама, на покатых крышах скопление грязи, листьев и веток.

Оказывается, остановки нужно не только установить в положенном месте, но и содержать их в подобающем состоянии. Возникает естественный вопрос: кому принадлежат остановочные пункты в Севастополе? Кто должен их убирать, мыть, красить и устранять мелкие повреждения?

Как сообщили в департаменте транспорта, мероприятия по мониторингу состояния павильонов проводятся на регулярной основе.

«Автопавильоны общественного транспорта в Севастополе, кроме «умных остановок» и капитальных объектов, находятся на балансе у ГБУ «Севастопольский Автодор». Собственниками проводятся работы по санитарной помывке, покраске, удалению рекламной оклейки автопавильонов для поддержания их в нормальном состоянии», — уверен Е.Исаков.

В общем, работа не останавливается. Ждем, когда в жизни будет так же хорошо, как и на бумаге.