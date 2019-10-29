Взяли «серебро» на главной парусной гонке сезона

Главный старт сезона по парусному спорту для экипажей яхт SB20 завершился во французском Йере. Вопреки трудным погодным условиям российская команда B-Team, в составе которой выступал севастопольский яхтсмен Андрей Тукалов, завоевала серебро.

«Российские экипажи закончили чемпионат мира по парусному спорту на мажорной ноте: выиграли две заключительные гонки. Самой удачной для российского представительства в Йере стала седьмая гонка, финиш которой выглядел следующим образом: 1. New Territories Алексея Семенова. 2. MST Василия Григорьева. 3. B-Team Алексея Лесникова», — передает пресс-служба Ассоциации класса SB20.

Более того, команда B-Team (Алексей Лесников, А.Тукалов, Яна и Артём Басалкины) выиграла восьмую, финальную, гонку, что и позволило экипажу занять на пьедестале чемпионата мира почётное второе место.