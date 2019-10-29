У Севтелекома новый руководитель

Предприятие фактически является монополистом на предоставление услуг фиксированной связи в Севастополе, обеспечивая и мобильную связь, и доступ в интернет.

По данным пресс-службы городского правительства, А.Литвинов имеет более 15 лет работы в области телекоммуникаций в международных компаниях России и СНГ в направлениях IT-менеджмента, стратегического планирования, управления проектами, системной интеграции. Работал на руководящих должностях в ООО «Т2 Мобайл» (Tele2), ООО «КТК Телеком» («Волна Мобайл»), Группе компаний «Мегафон» и других.

Одной из главных задач А.Литвинов назвал улучшение качества мобильной связи, чтобы горожане получали качественные услуги.

До А.Литвинова Севтелеком возглавлял Ростислав Громов, о причинах увольнения которого пресс-служба правительства Севастополя не сообщает.