Севастопольский астрофизик в числе лучших лекторов России

«Севастопольская газета» уже рассказывала об этом молодом талантливом ученом. Он является научным сотрудником Крымской астрофизической обсерватории, а также с удовольствием занимается с ребятами в севастопольском детском технопарке «Кванториум».

И это еще не все — С.Назаров постоянно ищет и находит новые формы популяризации астрономии и астрофизики и умеет увлечь слушателей информацией о небесных телах, звездах и обо всем, что с ними связано.

Причем его инициативы легко находят своих адресатов, ряды которых ширятся год от года. Одна из его придумок — так называемые Астроканикулы, которые он проводит в Крымской астрофизической обсерватории несколько раз в году, собирая компании увлеченных астрономией людей.

Еще одна форма популяризации знаний об астрономии — курсы лекций Астротурист и Астролекторий, также вызывающий интерес слушателей.

Что говорить — умеет С.Назаров рассказать о сложном и, казалось бы, непостижимом так захватывающе, что, кажется, слушал бы и слушал...

Секрет такого успеха прост и понятен — ему и самому очень интересно! С этой мыслью он и принял участие в конкурсе «Лучший лектор», который ежегодно проводит Всероссийское общество «Знание».

Как известно, еще в советское время общество выпускало книжные издания, популяризирующие различные области науки. Теперь его деятельность обрела новое дыхание, в том числе в форме проведения различных конкурсов. «Лучший лектор» — один из них.

Для участия в конкурсе необходимо было в обозначенный срок (в конце сентября) зарегистрироваться и отправить видео собственной лекции, что Сергей и сделал. Жюри оценивало ораторские и лекторские способности конкурсантов, а также их владение навыком публичных выступлений в реалиях современного общества.

Теперь-то он склонен подшучивать над собой — мол, к сроку успел едва-едва, да и записывал лекцию после бессонной ночи наблюдений в обсерватории, особо не рассчитывая на успех.

Но, видимо, интерес к предмету рассказа — «Как увидеть черную дыру» — оказался сильнее усталости, и спустя месяц, С.Назаров узнал, что его лекция заняла второе место.

Наградой за победу стал денежный приз в размере 80 тысяч рублей, который, как сообщил ученый, он намерен потратить на восстановление телескопа «Синтез» (покупку электроники и компьютера), а также на приобретение оборудования для проведения Астроканикул, записи лекций для канала Астротурист и Астролектория в Крымской астрофизической обсерватории.

К сожалению, на собственно церемонию вручения призов, которая состоялась в Воронеже, С.Назаров попасть не смог из-за участия в московском научном форуме. Поэтому все поздравления он принял и продолжает принимать заочно. В первую очередь, от коллег и единомышленников, которые ждут не дождутся заявленных на начало января очередных Астроканикул.