Показали, что делают на Матросском бульваре

Бульвар, возникший в 30-е годы 19 века как первое публичное место отдыха, за всю свою историю так и не сложился в единый пространственно-художественный комплекс. Эта задача была поставлена теперь перед архитекторами и проектировщиками — он должен стать парадным входом, приглашающим к пешеходным прогулкам по историческому городскому холму.

Игра со временем

По словам Дмитрия Прокофьева, главного архитектора ООО «Сенаб Проект», сутью проекта является воссоздание бульвара таким, каким он должен был бы стать при благоприятных условиях еще 200 лет назад. Некая игра со временем, когда отдыхающие на бульваре будут уверены в его аутентичности.

«Мы меняем все покрытие бульвара. Облицовку стены лестницы северного входа (со стороны пр.Нахимова) произведем твердым материалом наподобие инкерманского камня, но более долговечным — доломитом Геналдоном, — рассказывает Д.Прокофьев. — Из этого же камня восстановим Мавританскую беседку с функцией летнего кафе и детской площадкой».

Впервые за многие годы будет воссоздан и парадный южный вход (со стороны штаба флота).

«На новые постаменты перед входом будут водружены мраморные львы, точные копии тех, которые находятся на Графской пристани, — продолжает Д.Прокофьев. — Работа над ними находится на завершающей стадии».

Кинотеатр, построенный почти 50 лет назад, сохранит свою стилистику, но будет насыщен современной аппаратурой. По всей длине бульвара разместят электрические розетки, оборудуют помещение охраны, территория окажется под камерами видеонаблюдения. Фонтан со скульптурой мальчика с корабликом, выполненной в бронзе по историческим фотографиям, займет свое место на площадке перед кинотеатром. Наконец-то не забыли и про публичный туалет!

Планируется построить и новый архитектурный объект — монумент в камне и бронзе, рассказывающий о подвиге брига «Меркурий». Там будет перечислен весь экипаж брига, изображены карта события, даты.

«Этот объект станет центральной точкой, — рассказывает главный специалист. — Который свяжет все остальные элементы в единое архитектурное пространство на классических принципах архитектуры 19 века».

Смешанный сад

Место тихого отдыха устроят среди рощи из судакской сосны под деревянной перголой, овитой тремя сортами глицинии с видом на пл.Нахимова. Напротив разобьют розарий из белых и алых роз.

По словам дендролога Дмитрия Диденко, склоны справа и слева от памятника Казарскому и центральной лестницы за последние годы бесконтрольно заросли и визуально придавили восприятие памятника. Было принято решение практически полностью расчистить эту часть бульвара и высадить там шаровидные клены на высоких штамбах.

«За основу нами взят смешанный сад. Таким образом, до центральной оси парка, которая проходит практически с севера на юг, нами будет заложена симметричная аллея из вечнозеленой пихты испанской и голландских сортов сакуры, — рассказывает Д.Диденко. — Левая сторона будет засажена рослыми растениями: вечнозелеными и листопадными, например, возле летней площадки кафе вырастут зонтикообразные пинии и мощные павловнии».

На крутом западном склоне Матросского бульвара произведут шумопылезащитную посадку, а также засадят растениями для укрепления почвы: лавровишней, черемухой, кленами.

Всего на реконструированную территорию добавят 900 растений 50 видов.

В зрелую полноту смешанный сад Матросского бульвара, по словам дендролога, войдет примерно через пять-шесть лет.

Не архитектура, а дизайн

В целом проект реконструкции Матросского бульвара экспертам архитектурного совета понравился и был одобрен.

«Уверенный проект», — подчеркнул председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров. Тем не менее в процессе все же возникло несколько тем. Например, как решается вопрос безопасности на южном парадном входе, где на сегодняшний момент люди, выходя с территории бульвара, фактически вываливаются на проезжую часть.

Д.Прокофьев по этому поводу сообщил: «Вопрос решается с администрацией города. Было рекомендовано запретить стоянку машин на дуге, сузить проезжую часть до одной полосы и ограничить скорость движения автомобилей на этом участке до 20 км/ч. По внешнему краю бульвара устроить тротуар шириной не менее 2,5 метра».

Некоторые присутствующие поинтересовались крышей для летнего кинотеатра.

«Мы решили сохранить для граждан ностальгическую атмосферу, которую создает просмотр фильма под открытым небом. Также нас сдерживала мысль, что после реконструкции и введения в эксплуатацию бульвара Благотворительный фонд «35-я батарея» собирается передать его городу, — сказал Д.Прокофьев. — А технически сложные вещи надо обслуживать, и есть опасность, что у нас случится то, что произошло с кинотеатром «Ударник» в Москве, когда его пару раз открыли и все сломалось, теперь он стоит в нерабочем состоянии».

Коллеги-архитекторы хотели знать, виден ли памятник Казарскому полностью, если смотреть на него, стоя у начала парадной лестницы на пл.Нахимова. Дело в том, что в процессе реконструкции 2008 года строители нарушили геометрию, изменив высоту, наклон и размер лестницы, из-за чего памятник визуально опустился и теперь снизу виден только наполовину.

«Лестница как бы подставка, которая связывает памятник с городом, — высказывает экспертное мнение архитектор Дмитрий Фуклев. — Она исказилась. И памятник визуально опустился. Мне кажется, в данном проекте этого не учли. Жаль, что современные архитекторы глобальные градостроительные вещи не учитывают. Именно по этой причине архитектура и превращается в дизайн».