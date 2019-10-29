Нахимовским районом руководить будет Лазарев

Им стал депутат, член фракции «Единой России» в районном парламенте Михаил Лазарев.

Место оказалось вакантным, потому что прежний глава района Михаил Брицын в сентябре был избран депутатом зак­собрания Севастополя.

Справка

49-летний Михаил Вячеславович Лазарев — уроженец города Грозный. Имеет средне-техническое образование, совладелец и генеральный директор ООО «Кофеин-Севастополь».