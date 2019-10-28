В Кацивели официально создали игорную зону

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте (Республика Крым).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

В нем отмечается, что площадь зоны, которая расположится в ялтинском поселке Кацивели, составит почти 147 тысяч квадратных метров.

В сентябре сообщалось, что власти Крыма уже направили в Минфин пакет документов для создания этой игорной зоны на территории бывшего санатория «Фортуна».

По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от игорной зоны до 25 млрд рублей в год.