В Херсонесе все делается под присмотром Минкульта и ученых-археологов

О комплексном развитии музея-заповедника как уникального археологического памятника с точки зрения проводимых на его территории мероприятий по благоустройству журналистам рассказали председатель Патриаршего совета по культуре Митрополит Тихон Шевкунов, академик РАН, доктор исторических наук Сергей Карпов и директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

В числе приглашенных на пресс-конференцию были управляющий директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин, начальник Севнаследия Михаил Рязанцев, Благочинный Севастопольского округа отец Сергий (Халюта), командир воинской части 56529-7 капитан 1 ранга Владимир Жук, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Участники пресс-конференции в целом позитивно оценили происходящие в музее изменения. «Деревянные настилы, я считаю, настоящей находкой, — считает Т.Шевкунов. — Ведь теперь Херсонес доступен даже для людей с ограниченными возможностями и мамочек с маленькими детьми. Сейчас мы получаем большое количество писем с благодарностью от инвалидов, которые раньше не могли сюда прийти».

Он отметил, что создание деревянных настилов — это всемирная практика, применяемая для защиты археологических памятников от антропогенной нагрузки.

По словам академика РАН С.Карпова, с 2015 года Херсонесский музей преобразился, были проведены значительные работы по благоустройству территории, реставрации археологических памятников, капитальному ремонту зданий. «Все, что делается на территории Херсонеса необходимо, прежде всего, для того, чтобы исторический контент был не только сохранен, но и доступен, чтобы гости любого возраста понимали, что здесь происходило. У нового поколения совершенно иной тип мышления, и все интерактивные нововведения созданы не только для сохранения Херсонеса, но и для привлечения интересов гостей музея», — резюмировал академик.

Все выступавшие отмечали, что работы по реставрации объектов культурного наследия и благоустройству территории Херсонеса выполнены в соответствии с полученными рекомендациями от Института археологии Академии наук РАН и Государственного Эрмитажа. Кроме того, проекты по благоустройству Херсонеса были согласованы Министерством культуры РФ.

В перспективе Херсонесский музей планирует провести ряд работ по реставрации и восстановлению археологических памятников. «В этом году мы запускаем работу над проектом по одной из наших доминант — сигнальным (туманным) колоколом со смотровой площадкой и балюстрадой. А в следующем году — это, скорее всего, будет подземный храм и монастырь», — прокомментировала дальнейшие планы развития музея Е.Морозова.

Кроме того, в 2020 году на выделенные Министерством культуры РФ средства будут проведены работы по мониторингу береговой линии и благоустройству земель хоры Херсонеса.