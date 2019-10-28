В аэропорту Симферополя расширят перрон и построят новые рулежные дорожки

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на третий этап работ по развитию аэропортового комплекса «Симферополь». В результате реализации проекта в аэропорту будут построены новые рулежные дорожки и расширен перрон.

На третьем этапе развития аэропорта будет построен участок перрона, рассчитанный на восемь мест стоянки самолетов, что позволит увеличить общее число мест стоянок в соответствии с прогнозируемыми потребностями аэродрома.

Для обеспечения плановой интенсивности взлетно-посадочных операций проектной документацией предусмотрено сооружение рулежных дорожек: выводной, которая позволит свести к минимуму использование взлетно-посадочной полосы для руления, магистральной, необходимой для быстрого передвижения самолета от начала до конца ВПП, а также рулежной дорожки скоростного схода, позволяющей воздушному судну быстро освободить взлетно-посадочную полосу.

Также здесь соорудят трансформаторную подстанцию и обустроят водосточно-дренажную сеть и стационарные средства технического обслуживания самолетов. В ходе реализации проекта, кроме того, будут установлены светосигнальное оборудование и системы электроснабжения, линий связи и управления.

Финансирование строительства планируется выполнять за счет федерального и регионального бюджетов, а также средств застройщика.

Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы ИВПП-1 и нового пассажирского перрона у нового терминала в аэропорту Симферополя.

Единственный на территории Крымского полуострова действующий пассажирский аэропорт, расположенный в 14 км от Симферополя, принимает рейсы 67 внутрироссийских направлений, способен производить до 15 взлетно-посадочных операций в час и обслуживать 3650 человек в час. По итогам минувшего года «Симферополь» вошел в десятку российских аэропортов по пассажиропотоку.