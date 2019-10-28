Туристы с детьми заблудились в лесу

Группа туристов из Севастополя — 10 взрослых и девять детей — более 10 часов блуждала по лесу в районе Чернореченского каньона. На их спасение МЧС потребовалось еще пять часов.

В воскресенье, 27 октября в 17.50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю поступила просьба о помощи от группы туристов, которая отправилась в пеший поход по горнолесной местности Балаклавского района, в сторону Чернореченского каньона. Они сбились с пути, шли уже 10 часов подряд, а выйти из леса не могут: показатели навигатора не дают возможности правильно сориентироваться. В группе 19 человек, из которых девять — дети, младшему четыре года. Все они — жители Севастополя.

На поиски завбудившихся людей незамедлительно были направлены горноспасатели. По просьбе сотрудников МЧС туристы отправили свои координаты, которые фиксировал навигатор. Благодаря полученным данным местонахождение группы удалось определить быстро, но добираться к ней по петляющим тропам спасателям пришлось около часа.

Никому из спасенных людей медицинская помощь не требовалась. С собой во внедорожник сотрудники МЧС взяли младших детей. Их отправили в село Морозовка, где уже ждал автомобиль МВД, в котором ребята смогли отогреться и отдохнуть, ожидая взрослых. Остальных туристов туда доставил транспорт МЧС и машины Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

Мероприятия по оказанию помощи туристам были полностью завершены в 22.52.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю напоминает: собираясь на отдых в лес и в горы регистрируйте тургруппу на сайте ведомства или по телефону.