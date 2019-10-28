Стоянки возле гостинцы «Украина» до мая 2020 года не будет

По словам заместителя губернатора Севастополя Владимира Базарова, на ее месте в ночь на 29 октября развернется строительный городок, в вагончиках которого расположатся бытовки, техника и оборудование для проведения работ на главной улице города.

— С завтрашнего дня парковки в этом месте не будет. Эту ситуацию надо перетерпеть. Знаете, когда мы в своей квартире делаем ремонт, то переносим мебель из одной комнаты в другую , уплотняемся, перемещаемся спать на кухню или начинаем есть в зале... Это временные неудобства. Чем спокойнее мы будем к этому относиться, тем быстрее пройдет ремонт, — успокоил жителей города В.Базаров.

После того как возле гостиницы будет выстроен строительный городок, подрядчик начнет реконструкцию нечетной стороны улицы. Работы развернутся на тротуаре — от цоколя домов до проезжей части — на участке от пл.Ушакова до пересечения с ул. Адмирала Октябрьского.

Дорожное движение для автомобилей на Большой Морской не изменится, на данном этапе создаются неудобства только для пешеходов. Им придется передвигаться по четной стороне улицы.

Все работы на пл.Ушакова, ул.Большая Морская и пл.Лазарева должны быть завершены к майским праздникам 2020 года.

Напомним, что с 28 октября ликвидирована перехватывающая парковка на ул.Капитанской в районе мыса Хрустальный: там начинаются работы по строительству культурного кластера.