Стоимость рабочего патента для иностранных граждан увеличили

Стоимость рабочего патента для иностранных граждан в Севастополе увеличили до 7786,32 рублей. Соответствующее постановление принято 28 октября на заседании городского правительства.

— Устанавливается коэффициент для начисления суммы патентного налога с учетом рекомендаций Контрольно-счетной палаты на 2020 год в размере 2,2%, что в абсолютной величине для иностранных граждан будет составлять 7 786,32 рублей, — представила проект документа и.о.директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Напомним, что в 2019 году коэффициент составил 1,934.