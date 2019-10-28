Севморпорт подчинили департаменту транспорта

Севастопольский морской порт переподчинили Департаменту транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Такое решение принято на заседании правительства Севастополя, с соответствующим внесением изменений в устав предприятия. Как пояснил и.о.директора департамента экономического развития Элимдар Ахтемов, прежде предприятие было подведомственным департаменту экономического развития.

— Приводим в соответствие морской порт, он у нас не столько экономическая единица, сколько транспортная. У нас есть планы по развитию транспортной системы города и морского транспорта. Поэтому это объективная очевидность, — отреагировал на доклад Э.Ахтемова замгубернатора Денис Солодовников.

Еще раньше врио губернатора Михаил Развожаев заявил, что предприятие «Севморпорт» не будет передаваться в федеральное подчинение и останется в собственности города.

А при бывшем губернаторе Дмитрии Овсянникове обсуждалась возможность передачи убыточного Севморпорта в федеральную собственность, что, как предполагалось, должно было способствовать повышению эффективности его работы.