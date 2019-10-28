Ремонт Большой Морской начнут с площади Ушакова

После серии общественных слушаний, а также первого заседания Наблюдательного совета в правительстве Севастополя решили перейти к практической фазе ремонта улицы Большая Морская.

Об этом было заявлено на аппаратном совещании в понедельник, 28 октября.

Как сообщалось ранее, срок производства работ достаточно сжатый: до конца апреля все должно быть закончено. Речь идет о благоустройстве самой улицы и двух площадей — Лазарева и Ушакова.

— Сегодня начинаем подготовительные работы, компания-подрядчик выставляет строительный городок в парковочной зоне около гостиницы «Украина», — сообщил зам­губернатора Владимир Базаров.

По его информации, руководство гостиницы к этому готово — у них есть резервный въезд, тротуар будет оставлен для посетителей и гостей отеля. Собственно, сами ремонтно-строительные работы планируется начать через 3-4 дня, после установки строительного городка.

— С завтрашнего дня парковки в этом месте не будет. Эту ситуацию надо перетерпеть. Знаете, когда мы в своей квартире делаем ремонт, то переносим мебель из одной комнаты в другую, уплотняемся, перемещаемся спать на кухню или начинаем есть в зале... Это временные неудобства. Чем спокойнее мы будем к этому относиться, тем быстрее пройдет ремонт, — успокоил жителей города В.Базаров.

Ремонт начнется с нечетной стороны улицы, там планируется отгородить тротуарную часть, вместе с газоном — от пл.Ушакова до пересечения с ул.Адмирала Октябрьского.

В руководстве города обещают составить график для контрольных мероприятий членами Наблюдательного совета и вести эту работу на постоянной основе.

Параллельно предполагается составить дендрологический план реконструкции улицы, согласованнный с независимыми экспертами. После этого будет выдаваться порубочный билет на снос зеленых насаждений.

В.Базаров пообещал разместить на сайте правительства схему перекрытия проезжей и пешеходной частей улицы.

В завершение доклада он обратился с призывом к горожанам и предпринимателям, чьи подходы к домам и помещениям будут затронуты в процессе ремонта, отнестись к происходящему с пониманием, пообещав, что к исходу апреля улица и две площади будут приведены в иное качественное состояние.

Особо оговорено, что в настоящее время ни о каких изменениях в схеме движения речи не идет.