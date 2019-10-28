Работу ярмарки «Туристическая» продлили до конца года
Специализированная ярмарка «Туристическая» будет работать до 31 декабря 2019 года. Такое распоряжение одобрено на заседании правительства Севастополя 28 октября.
Как доложил и.о.начальника Управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, решение принято по многочисленным просьбам предпринимателей в связи с началом зимнего туристического сезона.
Он же напомнил, что предыдущее распоряжение предусматривало срок окончания работы ярмарки — 31 октября 2019 года.
— Много ярмарок, хороших и разных! — прокомментировал принятие документа замгубернатора Севастополя Денис Солодовников.