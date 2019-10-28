Публичные слушания по бюджету состоятся 30 октября

Проект бюджета Севастополя на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.. предлагают публично обсудить на площадке Законодательного собрания 30 октября в 10.00.

Об этом 28 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента финансов Владимир Штоп.

— 15 октября проект бюджета был направлен в Законодательное собрание, на прошлой неделе началась активная работа с профильной комиссией, со среды по 5-6 главных распорядителей присутствовали на заседаниях, — сообщил В.Штоп, отметив конструктивную работу депутатов.

Он также обратился к руководителям департаментов с просьбой лично присутствовать на публичных слушаниях или прислать своих заместителей.

— Будет явно много вопросов, будут присутствовать горожане. Для того, чтобы получился конструктивный диалог, необходимо ваше присутствие и пояснения по тем или иным вопросам, которые будут задавать депутаты и жители города, — призвал коллег главный финансист города.