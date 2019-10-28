Проект второй очереди реконструкции парка Победы обсуждение не прошел

На заседании архитектурно-художественного совета обсуждение проекта второй очереди реконструкции и благоустройства территории парка Победы завершилось так и не начавшись.

Это не первое и теперь понятно, не последнее обсуждение. На предыдущем совете члены профессионального сообщества четко высказали проектировщику свои предложения и рекомендации. Но те решили не учитывать критику, сославшись на сжатые сроки, ведь по отдельному поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, проект необходимо утвердить до конца года.

Общая территория парка Победы составляет примерно 68,5 гектаров. По проекту межевания, проведенному весной этого года, к ним добавилось еще 18 га. В первую очередь реконструкции вошли мемориальная часть и «зона тихого отдыха», которые разместились на 39 га парка. Вторая очередь реконструкции подразумевает благоустройство еще шести га. Это два участка. Первый — в районе ул.Парковой — он вместе со студенческим сквером рассматривается проектантами как просветительская зона. А участок в районе пл.Комбата Неустроева и ул.Летчиков — как зона активного отдыха.

По словам Анны Уваровой, специалиста Научно-исследовательского и проектного института градостроительства, архитектуры, изысканий и среды, выполняющего проектные работы, на основании многочисленных просьб спортсменов и молодежи города на участке в районе пл.Неустроева предполагается разместить скейт-парк и детскую игровую площадку. Скейтбордисты никому мешать не будут, потому что их объект построят в отдалении от основных аллей. Проект дороги, которая сейчас разрабатывается, подразумевает строительство велодорожек, которые ведут к набережной. Ее устроят так, чтобы велосипедисты в парк не заезжали и не мешали людям в зонах отдыха.

Относительно малых архитектурных форм А.Уварова сообщила, что главным для архитекторов было качество и только потом — стилистическое единство. Скамейки будут иметь основания из архитектурного бетона с деревянным сиденьем и спинкой, также планируется установить перголы и деревянные указатели .

Второй участок в районе ул.Парковой станет культурно-просветительским и зоной для проведения общественных мероприятий.

«Зона массовых мероприятий — это место, где, например, можно будет установить новогоднюю ель, проводить разные функциональные мероприятия. Парк и зимой должен быть насыщен мероприятиями», — многократно повторяла А.Уварова.

Также на данном участке разместят теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, поле для футбола, установят тренажеры, зоны для настольных игр оборудуют теннисными и шахматными столами. Не забыли и об объектах общепита и местах для пикников. На аллее выделят участки для сувенирных лавок, большой велосипедной стоянки и проката самокатов.

После проведения обследований территории, выяснилось, что большинство деревьев в парке здоровы.

«Важно каждое дерево, — убеждала всех присутствующих А.Уварова. — Эти сосны были посажены еще в 1975 году, в начале строительства парка, и являются своеобразным памятником истории Севастополя! Ни одна сосна, ни одно дерево не должно пострадать. Все деревья сохранятся».

При этом место для парковки возле парка в зону проектирования не попало. Этот проблема по прежнему находится в графе «перспективные». На данный момент рассматривается вопрос законодательного урегулирования с собственником данного земельного участка о возможности передачи его городу для дальнейшего размещения там парковки.

«Некомпетентная» презентация вызвала яростное возмущение членов Союза архитекторов города. Им не понравилось, что, во-первых, все предыдущие пожелания местных экспертов не были учтены, и, во-вторых, что парк рисуют и строят кусочками: то тут, то там, как лоскутное одело. Председатель союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров возмущался, что стратегического плана развития парка нет. Его многократно планировали, начинали, но так и не завершили.

«После войны тоже было много проблем, но сначала сделали общую концепцию, вокруг которой развивались все другие территории. Это основной закон архитектуры от общего к частному, — возмущался архитектор. — Это позорный путь — удовлетворять всех и вся! Сейчас спортсмены попросили, потом дети, потом еще кто-то... И что? Мы будем строить и перестраивать? Это глупость! Для ведомственного института такое отношение к своему делу недопустимо».

В результате обсуждение было предложено отменить, написать новое техническое задание, утвердить его, отдать в разработку, а затем вернуться к обсуждению.

Тем не менее заместитель председателя архитектурно-художественного совета Севастополя Евгения Положенцева провальную презентацию ведомственного института назвала рабочим моментом.

— Это просто рабочий момент. В настоящее время представленный проект соответствует ранее разработанной концепции. Да, он может немножко локален, но структура соответствует ранее намеченной. Мы не возвращаемся на стадию технического задания. Мы будем все делать параллельно, — подчеркнула Е.Положенцева.