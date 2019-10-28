Предпенсионеры смогут сами находить обучающие курсы

В правительстве Севастополя решили, что безработные предпенсионеры смогут сами находить себе курсы повышения квалификации. Иначе выделенных на это денег не освоить.

Постановлением, принятым 28 октября, утверждается порядок прохождения обучения гражданами предпенсионного возраста. Теперь те, кому до пенсии осталось пять лет, и они остались без работы, предлагается проходить курсы повышения квалификации, самостоятельно выбирая обучающую организацию, с последующей выдачей сертификатов на оплату обучения в городском Центре занятости.

По словам и.о.директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, на сегодня при плановом показателе 114 человек, на обучение уже направлено 292 человека. Но даже такое количество желающих не позволили реализовать средства в полном объеме.

— На сегодня, несмотря на то, что конкурсы были проведены на все деньги, мы смогли раскассировать только 3 миллиона, — сказала Е.Сулягина, выразив надежду, что принятие данного документа позволит изменить существующий порядок оплаты и более эффективно осваивать федеральные средства.