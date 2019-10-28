Похищенные миллионы банкир спрятал под могильной плитой

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в краже двух миллионов рублей из банковской ячейки.

Установлено, что местная жительница продала свою квартиру. Для сохранности вырученных денег она решила воспользоваться услугами банка, арендовав сейфовую ячейку. Но один из сотрудников кредитного учреждения проник в хранилище и похитил деньги.

Два миллиона рублей он спрятал на городском кладбище под надгробной плитой заброшенной могилы.

Потратить добычу он не успел — полицейские задержали его, изъяли деньги и вернули их владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ. Предварительное расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.