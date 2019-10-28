Остерегайтесь сайтов-клонов!

В погоне за незаконной наживой злоумышленники изобретают новые и более изощренные схемы обмана граждан с помощью интернета. Используя профессиональную терминологию и психологические приемы, мошенники способны похитить с банковского счета доверчивых граждан тысячи, а нередко и сотни тысяч рублей.

Одним из видов дистанционного хищения денежных средств, два факта которых были зарегистрированы на территории Севастополя, является мошенничество с использованием сайтов-клонов.

43-летняя жительница Севастополя хотела пополнить счет сотовой связи. Женщина ввела в поисковой строке браузера запрос о пополнении счета мобильного оператора с помощью банковской карты без комиссии и выбрала первый попавшийся результат. Открывшаяся по ссылке страница внешне ничем не отличалась от сайта компании сотовой связи. Заполнив форму на сайте, женщина ввела полные данные своей банковской карты. На ее телефон поступило сообщение с четырехзначным числом и суммой 25487 рублей. Не обратив внимание на подозрительные цифры, потерпевшая ввела полученный код на странице сайта, и деньги были моментально списаны с ее банковского счета.

На аналогичную уловку попалась еще одна жительница Севастополя — с ее банковской карты злоумышленники похитили 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Кроме сайтов-клонов, предлагающих пополнение счета сотовой связи, мошенники могут использовать поддельные сайты известных интернет-магазинов и предприятий, оказывающих различные услуги населению. Стоит отметить, что, совершив несколько хищений обманным путем, владельцы фальшивых сайтов, как правило, закрывают страницу в интернете и переезжают.

Чтобы не стать жертвой мошенников, которые используют фальшивые сайты, следует помнить, что серьезные интернет-магазины не будут просить перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в интернете, посмотрите, как долго он находится на рынке.

Если вы имеете дело с сайтом известной компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке. Сайты этих компаний, как правило, отмечены отметкой — верифицированы.