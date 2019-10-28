На месте школы водолазов планируют соорудить открытую сцену

Новую открытую сцену планируется построить на участке в Карантинной бухте, который будет передан севастопольскому музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Об этом 25 октября сообщил ТАСС митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Он возглавляет Патриарший совет по культуре, курирующий работу одного из основных партнеров Херсонеса — фонда гуманитарных проектов «Моя история».

В июле сообщалось, что воинские части Минобороны в Карантинной бухте Севастополя перебазируют, а участок используют для расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический». Это касается школы водолазов, которая переедет в район улицы Индустриальная.

«Сейчас музею передают новые пространства. <…> Мы намереваемся сделать на этом месте открытую сцену, потому что востребованы и концерты, и пьесы античных авторов», — рассказал Т.Шевкунов.

Он уточнил, что строительство возможно только после того, как археологи обследуют территорию. Примерный проект уже приготовлен, но он будет зависеть от того, что археологи найдут на новом участке.

Т.Шевкунов добавил, что спектакли в Херсонесе давали еще в советское время, практика продолжилась при Украине. После 2014 года представления дают в отреставрированном античном амфитеатре (здесь все лето дает представления «Античный театр», в котором участвуют севастопольские актеры) и на временных сценах в портовой части древнего городища.

Он также сообщил, что на новом участке планируется создать несколько музейных пространств — в том числе, музей античности и Византии, музей христианства. Площадки будут интересны, в том числе, и для молодежи.