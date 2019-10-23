Заболеваемость ОРВИ в Севастополе выросла

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время на территории Крымского полуострова эпидемии гриппа и острых вирусных респираторных заболеваний нет, но в Севастополе отмечен их рост.

В течение предыдущей недели в Республике Крым острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 6254 человека. В сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости снизился на 7,8%.

В Севастополе за прошедшую неделю заболело респираторными инфекциями 1683 человека. Заболеваемость выросла на 5,4%.

Необходимо отметить, что на территории полуострова продолжается иммунизация населения против гриппа. По состоянию на 21 октября в обоих субъектах федерации (РК и Севастополе) привито против гриппа 489566 человек, в том числе 107509 детей.

Все медицинские организации полуострова в полном объеме обеспечены вакцинами для профилактики гриппа.