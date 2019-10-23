В банках пенсию задержат, а на почте выплатят раньше

Выплата пенсий через банки 4 ноября переносится на один день, а в почтовые отделения Севастополя деньги поступят заранее.

Финансирование банков на выплату пенсий и других социальных выплат за ноябрь 2019 года будет осуществляться в первом потоке месяца 5 ноября в связи с тем, что 4 ноября — праздничный день, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Севастополю.

Выплата и доставка пенсий отделениями почтовой связи в ноябре будут произведены в соответствии с графиком, разработанным ОСП Севастопольский Почтамт ФГУП «Почта Крыма» по согласованию с Пенсионным фондом. За деньгами получающим пенсию 4 ноября нужно идти на почту уже 2-го числа.