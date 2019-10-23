В 2020 году в Севастополе построят приют для бездомных животных

Деньги на это предусмотрят в бюджете на следующий год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Заявление, которое порадует как зоозащитников, так и тех, кто страдает от агрессии бродячих собак, М.Развожаев сделал во время заседания Законодательного собрания 22 октября.

Разговор о приюте для беспризорных животных, который остро необходим в Севастополе, зашел при обсуждении проекта постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них». Севастопольские депутаты поддержали проект документа, а врио губернатора взял слово.

— По поводу приюта [для животных] — обязательно будем планировать в бюджете следующего года. Государственного приюта в городе нет, и это большая проблема, — сказал М.Развожаев, уточнив, что денег на это потребуется не так уж много и уже сейчас изучается вопрос о том, какой именно должен быть приют для бездомных животных в Севастополе.